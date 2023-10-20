РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

США и ЕС настаивают на отсрочке наземной операции Израиля в Газе

США и ЕС настаивают на отсрочке наземной операции Израиля в Газе
© Фото: Сайт ЦАХАЛ
Вашингтон и Брюссель оказывают давление на Израиль, требуя, чтобы Тель-Авив отложил начало наземной операции в секторе Газа. По данным СМИ, задержка необходима для переговоров с ХАМАС по освобождению заложников.

Наземная операция, которую Израиль собирается проводить в ближайшее время в секторе Газа против радикалов ХАМАС, может быть задержана на некоторое время – по крайней мере, этого требуют Америка и ЕС.

Как передает Bloomberg, полученный временной слот может быть использован для засекреченных переговоров с ХАМАС при участии Катара. Не исключено, что по их итогам палестинские радикалы могут выпустить на свободу заложников, считают анонимные источники агентства.

Они утверждают, что, хотя вероятность провала тоже есть, все же присутствуют и признаки готовности ХАМАС выпустить ряд захваченных ими в заложники на свободу, при этом не настаивая на освобождении палестинских заключенных.

Каковы шансы России на посредничество в израильско-палестинском конфликте?

Каковы шансы России на посредничество в израильско-палестинском конфликте?

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1380 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version