США и ЕС настаивают на отсрочке наземной операции Израиля в Газе

Опубликовано: 21:18, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Вашингтон и Брюссель оказывают давление на Израиль, требуя, чтобы Тель-Авив отложил начало наземной операции в секторе Газа. По данным СМИ, задержка необходима для переговоров с ХАМАС по освобождению заложников.

Наземная операция, которую Израиль собирается проводить в ближайшее время в секторе Газа против радикалов ХАМАС, может быть задержана на некоторое время – по крайней мере, этого требуют Америка и ЕС.

Как передает Bloomberg, полученный временной слот может быть использован для засекреченных переговоров с ХАМАС при участии Катара. Не исключено, что по их итогам палестинские радикалы могут выпустить на свободу заложников, считают анонимные источники агентства.

Они утверждают, что, хотя вероятность провала тоже есть, все же присутствуют и признаки готовности ХАМАС выпустить ряд захваченных ими в заложники на свободу, при этом не настаивая на освобождении палестинских заключенных.