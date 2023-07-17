Срочно сменить пароли: в Совфеде предупредили об опасности для россиян

Опубликовано: 13:04, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россиянам нужно как можно быстрее сменить все пароли в соцсетях и других онлайн-сервисах, считают в Совфеде. В открытом доступе могут находиться данные тысяч граждан. Пароли рекомендуется менять раз в месяц и делать их длинными и сложными.

С призывом оперативно заменить все пароли в соцсетях выступил замглавы Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.

"Призываю всех срочно сменить пароли и сделать их разными в различных сервисах, при создании новых не использовать простые слова и короткие комбинации (ваша дата рождения), сделать его длиной не менее 12 символов, использовать буквы разного регистра, специальные символы, не подряд идущие цифры"

– Шейкин

По словам сенатора, в сети находится большое количество персональных данных граждан, ведь многие компании недостаточно внимания уделяют защите от утечек. Злоумышленники, имея доступ к одному аккаунту гражданина, смогут добраться и до других его страниц, в том числе на "Госуслугах" и в банках.

"Существует большая вероятность, что пароли в результате утечек могут находиться в открытом свободном доступе и использоваться злоумышленниками, которые могут использовать метод перебора, чтобы взломать другие аккаунты и сервисы с использованием тех же логина и пароля"

– Шейкин

В "Лаборатории Касперского" советуют ежемесячно менять пароли и делать их разными для разных сайтов, передает РИА Новости. Чтобы не путаться, можно добавлять к паролю цифры, соответствующие месяцу.