Новая уловка - что еще придумали телефонные мошенники в России?

Мошенники, чтобы выманить у доверчивых россиян данные о кредитных картах и банковских счетах, стали присылать им поддельные документы. Чаще всего злоумышленники присылают «удостоверение» сотрудника банка.
О новой уловке, которую пустили в ход российские банковские мошенники, рассказали в Сбербанке.
"Один из способов, который используют злоумышленники, чтобы сделать обман более убедительным, – отправка клиенту через мессенджер поддельных документов, которые якобы подтверждают то, что говорит злоумышленник"
– зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов
Он уточнил в беседе с РИА Новости в рамках ПМЭФ, что злоумышленники присылают жертвам фотографию или отсканированное изображение удостоверения сотрудника банка с подтверждением личности.
Это еще один инструмент в схеме мошенников, чтобы обмануть граждан и выведать у них информацию, дающую доступ к банковским счетам и сбережениям.