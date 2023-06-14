Новая уловка - что еще придумали телефонные мошенники в России?

Опубликовано: 6:42, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мошенники, чтобы выманить у доверчивых россиян данные о кредитных картах и банковских счетах, стали присылать им поддельные документы. Чаще всего злоумышленники присылают «удостоверение» сотрудника банка.

О новой уловке, которую пустили в ход российские банковские мошенники, рассказали в Сбербанке.

"Один из способов, который используют злоумышленники, чтобы сделать обман более убедительным, – отправка клиенту через мессенджер поддельных документов, которые якобы подтверждают то, что говорит злоумышленник"

– зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов

Он уточнил в беседе с РИА Новости в рамках ПМЭФ, что злоумышленники присылают жертвам фотографию или отсканированное изображение удостоверения сотрудника банка с подтверждением личности.

Это еще один инструмент в схеме мошенников, чтобы обмануть граждан и выведать у них информацию, дающую доступ к банковским счетам и сбережениям.