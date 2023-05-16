Опубликовано: 9:55, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В российском МИД сообщили, что страны Средней Азии могут присоединиться к санкциям против РФ, поскольку не готовы брать на себя ряд рисков. Он напомнил, что Москва не диктует другим странам, каким курсом следует идти.

Центральноазиатские страны могут присоединиться к антироссийским санкциям, поскольку не готовы брать на себя риски, и они уже дают это понять, сообщил замруководителя МИД России Михаил Галузин.

"Несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничениям"

- Михаил Галузин

При этом он заявил, что Москва не собирается навязывать кому-либо свои условия и не намерена диктовать другим странам, какому политическому курсу необходимо следовать. По его словам, в странах Средней Азии понимают, что разрушение связей с Россией будут иметь тяжелые последствия.

В заключение Галузин добавил, что Москва и дальше продолжит укреплять отношения со странами Центральной Азии.