Центральноазиатские страны могут присоединиться к антироссийским санкциям, поскольку не готовы брать на себя риски, и они уже дают это понять, сообщил замруководителя МИД России Михаил Галузин.
"Несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничениям"
- Михаил Галузин
При этом он заявил, что Москва не собирается навязывать кому-либо свои условия и не намерена диктовать другим странам, какому политическому курсу необходимо следовать. По его словам, в странах Средней Азии понимают, что разрушение связей с Россией будут иметь тяжелые последствия.
В заключение Галузин добавил, что Москва и дальше продолжит укреплять отношения со странами Центральной Азии.