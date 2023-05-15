Пашинян: антироссийские санкции - красная линия для Армении

Ереван стремится действовать так, чтобы не оказаться под санкциями, которые Запад ввел против России, и не скрывает этого от Москвы, заявил армянский премьер.
Он подчеркнул, что Армения, как член ЕАЭС, тесно сотрудничает с Россией, армянские бизнесмены принимают участие в российских проектах и ведут деятельность в РФ.
Глава правительства напомнил, что действовавшие ранее логистические цепочки прервались, и многие товары идут в Россию через посредников. В качестве такого посредника выступает и Армения.
Однако здесь сотрудничество ведется до определенного предела.
"Санкции - наша красная линия. И мы говорим это очень четко России: мы не хотим навредить вам, но мы не можем позволить себе самим подпасть под санкции. Здесь нет никакого секрета"
— Никол Пашинян