Пашинян: антироссийские санкции - красная линия для Армении

Опубликовано: 18:56, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армения продолжает вести с Россией экономическое сотрудничество, однако до определенных пределов, заявил Пашинян. Ереван, по его словам, не может позволить себе подпасть под санкции Запада.

Ереван стремится действовать так, чтобы не оказаться под санкциями, которые Запад ввел против России, и не скрывает этого от Москвы, заявил армянский премьер.

Он подчеркнул, что Армения, как член ЕАЭС, тесно сотрудничает с Россией, армянские бизнесмены принимают участие в российских проектах и ведут деятельность в РФ.

Глава правительства напомнил, что действовавшие ранее логистические цепочки прервались, и многие товары идут в Россию через посредников. В качестве такого посредника выступает и Армения.

Однако здесь сотрудничество ведется до определенного предела.

"Санкции - наша красная линия. И мы говорим это очень четко России: мы не хотим навредить вам, но мы не можем позволить себе самим подпасть под санкции. Здесь нет никакого секрета"

— Никол Пашинян