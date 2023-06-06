Спецслужбы Кыргызстана предотвратили государственный переворот

Опубликовано: 8:58, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кыргызские спецслужбы задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота, основные задержания прошли в частном секторе Бишкека.

Спецслужбы Кыргызстана задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота, сообщили сегодня в пресс-службе государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"Задержаны лица, которые планировали организовать массовые беспорядки и акции неповиновения в целях последующего насильственного захвата власти"

- пресс-служба ГКНБ Кыргызстана

Как отметили в ведомстве, всего в группу заговорщиков входили более ста человек. Свыше тридцати из них были задержаны и уже дали признательные показания.

Основной этап спецоперации проходил в частном секторе Бишкека, проводили ее вооруженные силовики. Подробности операции не сообщаются.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже отметил, что информация о задержаниях в Кыргызстане очень тревожная, заверив: в Кремле "внимательно отслеживают новости".