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Спецпредставитель президента РФ провел встречи с тремя послами

Здание Министерства иностранных дел РФ и башня Кремля в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Спецпредставитель российского президента провел в пятницу встречи с послами Швейцарии, Ирака и Йемена. Главными темами переговоров стала ситуация в Сирии. Также обсуждалось палестино-израильское урегулирование и события в Йемене.

Встреча с послом Швейцарии

В пятницу, 12 мая, в Москве состоялась встреча спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку, замглавы МИД РФ и посла Швейцарии. Об этом сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте российского министерства иностранных дел.

Центральной темой переговоров Михаила Богданова и Кристины Марти Ланг стала ситуация в Сирии. Кроме того, стороны поговорили о перспективах палестино-израильского урегулирования.

Переговоры с послами Ирака и Йемена

Михаил Богданов провел также сегодня встречу с послом Ирака Кахтаном Джанаби и послом Йемена Ахмедом Аль-Вахейши.

На встрече с иракским послом обсуждались вопросы дальнейшего развития отношений России и Ирака, включая поддержание политического диалога между странами.

Помимо этого, в ходе беседы затрагивалась ближневосточная повестка, включая сирийское урегулирование.

Главной темой встречи с йеменским послом стало урегулирование военно-политического кризиса в этой стране. В рамках разговора Богданов подтвердил приверженность России продолжению усилий заинтересованных сторон, нацеленных на налаживание межйеменского диалога под эгидой ООН.

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