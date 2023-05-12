Спецпредставитель президента РФ провел встречи с тремя послами

Опубликовано: 17:58, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спецпредставитель российского президента провел в пятницу встречи с послами Швейцарии, Ирака и Йемена. Главными темами переговоров стала ситуация в Сирии. Также обсуждалось палестино-израильское урегулирование и события в Йемене.

Встреча с послом Швейцарии

В пятницу, 12 мая, в Москве состоялась встреча спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку, замглавы МИД РФ и посла Швейцарии. Об этом сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте российского министерства иностранных дел.

Центральной темой переговоров Михаила Богданова и Кристины Марти Ланг стала ситуация в Сирии. Кроме того, стороны поговорили о перспективах палестино-израильского урегулирования.

Переговоры с послами Ирака и Йемена

Михаил Богданов провел также сегодня встречу с послом Ирака Кахтаном Джанаби и послом Йемена Ахмедом Аль-Вахейши.

На встрече с иракским послом обсуждались вопросы дальнейшего развития отношений России и Ирака, включая поддержание политического диалога между странами.

Помимо этого, в ходе беседы затрагивалась ближневосточная повестка, включая сирийское урегулирование.

Главной темой встречи с йеменским послом стало урегулирование военно-политического кризиса в этой стране. В рамках разговора Богданов подтвердил приверженность России продолжению усилий заинтересованных сторон, нацеленных на налаживание межйеменского диалога под эгидой ООН.