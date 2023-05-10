РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

МИД Турции заявил об эффективности московских переговоров по Сирии

Глава МИД Турции Чавушоглу
© Фото: сайт МИД Турции
Мевлют Чавушоглу назвал московскую встречу руководителей МИД России, Турции, Ирана и Сирии эффективной. Он выразил намерения Анкары о продолжении переговорного процесса.

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу прокомментировал четырехстороннюю встречу руководителей МИД России, Турции, Сирии и Ирана, которая прошла 10 мая в Москве.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства назвал московские переговоры в четырехстороннем формате эффективными и конструктивными.

"Существует единый подход по борьбе с терроризмом, подчеркнута важность политического процесса и совместной работы по гуманитарным вопросам"

- Мевлют Чавушоглу

Он на встрече вновь подтвердил намерения Анкары о продолжении переговорного процесса без предварительных условий. Также Чавушоглу в очередной раз подчеркнул, что Турция выступает за территориальную целостность Сирийской Арабской Республики.

Четырехсторонняя встреча по Сирии стартовала в Москве

Четырехсторонняя встреча по Сирии стартовала в Москве

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1455 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version