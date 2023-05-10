Опубликовано: 20:58, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт МИД Турции

Мевлют Чавушоглу назвал московскую встречу руководителей МИД России, Турции, Ирана и Сирии эффективной. Он выразил намерения Анкары о продолжении переговорного процесса.

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу прокомментировал четырехстороннюю встречу руководителей МИД России, Турции, Сирии и Ирана, которая прошла 10 мая в Москве.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства назвал московские переговоры в четырехстороннем формате эффективными и конструктивными.

"Существует единый подход по борьбе с терроризмом, подчеркнута важность политического процесса и совместной работы по гуманитарным вопросам"

- Мевлют Чавушоглу

Он на встрече вновь подтвердил намерения Анкары о продолжении переговорного процесса без предварительных условий. Также Чавушоглу в очередной раз подчеркнул, что Турция выступает за территориальную целостность Сирийской Арабской Республики.