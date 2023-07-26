Спецпредставитель президента: дорога Агдам-Ханкенди открыта для грузов

Опубликовано: 20:57, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дорога Агдам-Ханкенди открыта для грузов, по ней они быстрее попадут на территории, где временно дислоцированы российские миротворцы. Об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана.

Грузы на территорию, где временно дислоцированы российские миротворцы, могут быть доставлены по дороге Агдам-Ханкенди. Такое заявление сделал спецпредставитель президента Азербайджана на деоккупированных территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.

Он напомнил о сообщении Госпогранслужбы Азербайджана, согласно которому армянская сторона пытается устроить манипулятивную провокацию на ППП "Лачин", организуя скопление автомобилей.

"Азербайджанская Республика неоднократно заявляла на различных уровнях, что для перевозки товаров на территории, где временно размещаются российские миротворцы, может быть использована дорога Агдам-Ханкенди"

– Эмин Гусейнов

По его словам, за счет лучших технических и природных характеристик, включая восстановление после деоккупации дороги Барда-Агдам, по этому пути товары будут поступать оперативнее и эффективнее. Поэтому решение лиц, играющих роль представителей марионеточного режима, отказаться от использования дороги Агдам-Ханкенди не имеет под собой разумных оснований, будучи политическим шоу и спекуляцией.

Эмин Гусейнов подытожил, что товары могут безо всяких проблем перевозиться по дороге Агдам-Ханкенди – она открыта.