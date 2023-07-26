Армения хочет заблокировать ППП "Лачин"

Опубликовано: 12:21, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Госпогранслужбы Азербайджана

Провокацию на границе готовит армянская сторона, сообщили в погранслужбе Азербайджана. Пункт пропуска "Лачин" планируется заблокировать автомобилями.

Госпогранслужба Азербайджана информирует о том, что армянские провокаторы готовят сегодня акцию в районе пункта пропуска "Лачин".

"Согласно полученной информации, 26 июля со стороны Армении, путем организации скопления различных транспортных средств у въезда на ППП «Лачин» через государственную границу с противоположной стороны, демонстративно планируется очередной провокационный акт"

– ГПС Азербайджана

Погранслужба выступает с призывом к армянской стороне воздержаться от действий, нацеленных на провокацию и обострение ситуации.