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Армения хочет заблокировать ППП "Лачин"

Lachin
© Фото: сайт Госпогранслужбы Азербайджана
Провокацию на границе готовит армянская сторона, сообщили в погранслужбе Азербайджана. Пункт пропуска "Лачин" планируется заблокировать автомобилями.

Госпогранслужба Азербайджана информирует о том, что армянские провокаторы готовят сегодня акцию в районе пункта пропуска "Лачин".

"Согласно полученной информации, 26 июля со стороны Армении, путем организации скопления различных транспортных средств у въезда на ППП «Лачин» через государственную границу с противоположной стороны, демонстративно планируется очередной провокационный акт"

– ГПС Азербайджана

Погранслужба выступает с призывом к армянской стороне воздержаться от действий, нацеленных на провокацию и обострение ситуации.

МИД Азербайджана: безопасность ППП &quot;Лачин&quot; должна быть гарантирована

МИД Азербайджана: безопасность ППП "Лачин" должна быть гарантирована

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