Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу решил отложить визит в Баку

Тойво Клаар не собирается посещать Азербайджан после поездки в Армению, рассказали в офисе спецпредставителя ЕС. Ранее сегодня он провел переговоры с армянским вице-премьером.

Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар не приедет в Баку до выборов. Соответствующую информацию подтвердили в его офисе.

Там подчеркнули, что это связано с проводимой в настоящее время в Азербайджане предвыборной кампанией. При этом в офисе акцентировали внимание на том, что Клаар продолжает поддерживать с азербайджанским руководством тесную связь.

Напомним, Клаар сейчас находится с визитом в Ереване. Ранее сегодня он встретился с вице-премьером Армении.