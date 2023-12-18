Как развивалась торговля России и Азербайджана в 2023 году?

Товарооборот между Россией и Азербайджаном по итогам прошлого года увеличился на 17,5%, общая сумма составила $4,3 млрд, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета АР.
По данным ведомства, Азербайджан экспортировал в Россию товаров на $1,1 млрд (+22,7%). Россия поставила в Азербайджан продукции на $3,1 млрд (+15,6%).
В 2023 году Россия вошла в тройку главных партнеров Азербайджана, пропустив вперед себя Италию и Турцию. Торговые операции с Россией составили 8,52% внешнеторгового оборота Азербайджана.
При этом Россия стала первой среди стран-импортеров Азербайджана - на долю российских товаров пришлось свыше 18% от общего импорта страны.
Кроме того, Россия является основным рынком поставок ненефтяной продукции, произведенной в Азербайджане - свыше 33% данного экспорта.