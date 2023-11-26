Азербайджан на 26% нарастил поставки товаров в Россию

С начала года товарооборот между Россией и Азербайджаном увеличился более чем на 20%. На четверть возросли поставки азербайджанской продукции в Россию.

Россия и Азербайджан нарастили взаимный товарооборот. Всего с начала года товарооборот между двух стран прибавил 21% по отношению к данным за 2022 год и достиг $3,952 млрд, информирует Государственный таможенный комитет АР.

Экспорт из Азербайджана - на 26,1%, и по итогу 11 месяцев достиг $1,083 млрд, в обратно направлении - на 19,3%, до $2,868 млрд.

РФ занимает 8,35% внешнеторгового оборота Азербайджана и входит наряду с Турцией и Италией в тройку главных торговых партнеров республики. Пятое место занимает российский рынок для азербайджанского экспорта - на РФ приходится почти 3,5% всего экспорта страны.

Рост взаимного товарооборота отмечался и в прошлом году, тогда за 12 месяцев он вырос почти на 24%.