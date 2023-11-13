Вестник Кавказа

Экспорт Турции в Россию вырос на 400%

Экспорт Турции в Россию вырос на 400%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2023 году поставки из Турции в Россию увеличились почти на 400% при подсчете в лирах. Всего за год взаимный товарооборот составит $56 млрд.

В Анкаре оценили турецко-российский товарооборот в 2023 году.

"В прошлом году товарооборот между Россией и Турцией достиг рекордных $68 млрд, в этом году в денежном выражении может составить $11 млрд экспорт из Турции и $46 млрд экспорт из России, всего около $56 млрд"

– глава Минторга Турции Омер Болат

Также министр сообщил, о многократном росте экспорта в РФ: в турецких лирах поставки в Россию за год увеличились почти на 400%. Импорт Турции из России стал больше на 260% в российских рублях или на 150% в лирах.

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