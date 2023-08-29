Россия и Турция идут на рекорд по туризму

Российские туристы продолжают выбирать Турцию в качестве основного направления заграничного отдыха. Так, с января по июнь 2023 года в страну прибыло более 2,6 тыс российских туристов, что на 79% превышает аналогичные показатели за прошлый год.

Россия и Турция в 2023 году могут выйти на рекорд в сфере туристического сотрудничества.

«Ожидается, что в этом году мы выйдем на рекордные показатели. Будем работать над дальнейшим наращиванием турпотока»

– вице-премьер РФ Александр Новак

Отметим, что согласно статистическим показателям, с января по июнь текущего года в Турция прибыло более 2,6 тыс туристов, что на 79% превышает аналогичные показатели за прошлый год.

Традиционно одним из наиболее популярных курортов у россиян является Стамбул. Только за первые полгода город посетило более миллиона туристов из РФ, что почти в 2 раза превышает показатели прошлого, 2022 года.

Также туроператоры отмечают, что Турция удерживает лидерские позиции по отдыху в позднюю осень, кроме того, потенциальные туристы уже бронируют путевки на зимние праздники.