Специальную следственную службу упразднят в Грузии

Власти Грузии приняли решение закрыть Специальную следственную службу. Соответствующий законопроект уже внесен в парламент страны.

Особого органа для расследования преступлений, в которых подозреваются чиновники и сотрудники следственных органов, больше не будет в Грузии – принято решение упразднить Специальную следственную службу. Инициативу рассмотрит грузинский парламент.

Сотрудники ликвидируемого ведомства получат денежные компенсации. Уголовные дела, расследование которых велось Службой, поступят в прокуратуру.

Почему именно было решено закрыть структуру, не известно.

Напомним, Специальная следственная служба приступила к своим обязанностям 1 апреля 2022 года. Она занималась расследованием преступлений, которые совершали чиновники, сотрудники прокуратуры и полицейские.

Еще одно изменение касается Службы разведки Грузии. Ранее она находилась в юрисдикции премьер-министра, теперь она перешла в ведение Службы госбезопасности. Кроме того, она сменит название и будет называться Национальным агентством разведки.