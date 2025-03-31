Спасатели открыли в горах Сочи памятник советским воинам

Кубанские спасатели в честь 80-летия Победы сегодня открыли в горах Сочи на перевале Аишха памятник советским воинам-защитникам, отдавшим жизни за свободу и независимость Родины.

В горах курортного Сочи сегодня прошло немногочисленное, но очень важное событие – кубанские спасатели поднялись на перевал Аишха, чтобы установить и открыть здесь мемориал в честь 80-летия Великой Победы, посвященный воинам, отдавшим здесь жизни за свободу и независимость Родины, сообщает в своем Telegram-канале министерство ГО и ЧС Краснодарского края.

"Сегодня на высоте почти 2,5 тыс м мы открыли памятник в честь Великой Победы наших предков над немецко-фашистскими захватчиками. Они защитили родную землю и победили нацизм. Этот мемориал – знак бесконечной благодарности великому, жертвенному подвигу советского народа, сражавшегося на фронте и в тылу"

- министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков

Скульптура высотой 1,7 м представляет собой фигуру советского солдата, преклонившего колено в память о павших в Великой Отечественной войне, сотрудники министерства возложили цветы к подножию памятника, говорится в сообщении.

Сотрудники министерства и подведомственных ему учреждений охраняют такие памятники не только на территории Кавказского заповедника, но и всего Краснодарского края – опекать новый мемориал будет служба "Кубань-СПАС", отметил министр.

Место для нового мемориала выбрано неслучайно – именно он имел стратегическое значение при обороне Сочи и Красной Поляны и стал символом мужества и стойкости советских солдат. Ожесточенное сопротивление его защитников стало одним решающих факторов, заставивших фашистов отказаться от наступления на Кавказ.

Напомним, мемориал в горах Сочи создан по инициативе главы ГО и ЧС Краснодарского края.