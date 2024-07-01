SpaceX отправила в космос очередной турецкий спутник связи

Минувшей ночью с космодрома на мысе Канаверал в космос успешно стартовала ракета-носитель Falcon 9, которая выведет на космическую орбиту турецкий спутник связи Turksat 6A: он откроет стране рынок Юго-Восточной Азии.

Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска минувшей ночью отправила в космос ракету-носитель Falcon 9, на борту которой находится турецкий спутник связи Turksat 6A.

Запуск с космодрома на мысе Канаверал прошел успешно, ракета штатно стартовала в 19:30 по времени восточного побережья США (02:30 мск), передает ТАСС.

Новый спутник обеспечит связью откроет для Турции рынок Юго-Восточной Азии и позволит оказывать услуги связи населению численностью в 4,5 млрд человек, сообщили власти страны.

Напомним, Турция с 1994-го года уже вывела на орбиту девять спутников связи, а также исследовательские космические аппараты для наблюдения за Землей. Также в космосе в составе миссии Axiom 3 побывал первый турецкий космонавт.