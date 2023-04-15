SpaceX отложила запуск космического корабля с первым турецким астронавтом

Запуск миссии Axiom-3 на борту ракеты Falcon 9, запланированный на нынешнюю ночь, был отложен на сутки, сообщает американская корпорация SpaceX.

Корпорация SpaceX отменила запуск миссии Ax-3, который планировалось осуществить в ночь с 17 на 18 января в 01:11 по турецкому времени, говорится в сообщении компании в соцсети Х.

Планировалось, что в составе миссии на Международную космическую станцию (МКС) отправится первый турецкий астронавт Альпер Гезеравджы, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

"Теперь мы ориентируемся на четверг, 18 января, для запуска миссии Ax-3 на орбиту"

- компания SpaceX

Причины отмены запуска корпорация не указывает, сообщая лишь, что дополнительное время позволит специалистам завершить последние предполетные проверки и проанализировать данные о космическом корабле.

Как сообщил турецкий министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджир, новое запланированное время запуска – ночь 19 января в 00:49 по времени Турции (соответствует московскому) – за это время планируется завершить технические проверки.​​​​​​​

"Мы продолжаем с нетерпением ждать успешного выполнения нашим астронавтом (Альпером) Гезеравджы этой исторической миссии"

- Мехмет Фатих Каджир