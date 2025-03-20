Советник Азиатского банка развития впечатлена экономикой Грузии

Развитие экономики Грузии получило высокую оценку от советника по устойчивой политике АБР Саюри Шираи, соответствующее заявление она сделала в ходе международной конференции к 30-й годовщине введения лари в оборот.
"Я была очень впечатлена тем, что у вас в Грузии очень низкая инфляция и высокий экономический рост"
– Саюри Шираи
Советник АБР также дала высокую оценку стабильности курса обмена валют и валютных барьеров в Грузии – по ее словам, это очень важный показатель .
Шираи выразила надежду на то, что Грузия и далее будет демонстрировать высокие темы роста экономики, а также продолжит развивать экономическую интеграцию с другими странами.
Она подчеркнула, что масштабные изменения, которые происходят сейчас в мире, приводят к росту значения Европы как важного рынка для Японии, а это может стать импульсом для прямых иностранных инвестиций в перспективе.
"Я надеюсь, что мы сможем лучше узнать друг друга. Я думаю, что Европа становится очень важным рынком для Японии. Надеюсь, мы будем больше общаться и получим прямые иностранные инвестиции"
– Саюри Шираи