В Грузии теперь можно отдохнуть за криптовалюту

Турагентство Tripzy первым ввело для граждан России и других стран СНГ возможность заплатить за любые туристические услуги в Грузии криптовалютой. Порядок заказов не изменился, но добавилась опция расплачиваться не только обычными деньгами.

Финансовое новшество предложило желающим отдохнуть в Грузии турагентство Tripzy: теперь за путевки и любые другие туристические услуги можно расплатиться криптовалютой. Предложение пока распространяется только на жителей постсоветского пространства.

"С помощью криптовалюты и без посредников туристы имеют возможность забронировать гостиницы, трансферы, экскурсии, индивидуальные, групповые и корпоративные туры. Полный отдых теперь можно оплатить криптовалютой"

– Tripzy

Как пишет РИА Новости, после оформления заказа на туристические услуги в Tripzy клиент получит защищенную ссылку для оплаты не только обычными деньгами, но и криптовалютой.

В турагентстве заверили, что новый способ оплаты столько же безопасный и быстрый, как оплата с банковских карт, а цены в криптовалюте постоянно пересчитываются по актуальному курсу.