Закон о криптовалюте приняли в Армении

Парламент Армении проголосовал за законопроект о криптоактивах. Он определяет базовые правила работы компаний с криптовалютами.

Армянское Национальное собрание приняло во втором и окончательном чтении закон о криптовалюте – за него высказались 68 парламентариев, еще 28 воздержались.

Закон содержит правила работы для компаний, которые торгуют криптовалютой, а также осуществляют инвестиции в криптоактивы.

Ранее зампред ЦБ Армении Армен Нурбекян сообщал, что для организаций, которые будут вести консалтинг по инвестициям в криптоактивы, устанавливаются менее жесткие требования, чем, например, для операторов криптобирж.

Замглавы регулятора заверил, что Центробанк будет проявлять максимальную жесткость в случаях, когда речь будет идти о сохранности счетов клиентов.

Нурбекян сообщил также, что банки, желающие предоставлять услуги в криптовалюте, должны будут создавать отдельные компании, которые будут подлежать лицензированию Центробанком. Изначально предполагалось, что этим смогут заниматься сами банки по специальному разрешению ЦБ, но затем норма была изменена.