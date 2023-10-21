Совбез ООН запланировал дебаты по Ближнему Востоку

Обострение ближневосточного конфликта станет темой дебатов в Совбезе ООН. Они назначены на 24 октября.
Открытые дебаты, посвященные ближневосточной ситуации, проведет Совет Безопасности Организации Объединенных Наций в начале недели, поделился первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Во вторник пройдут открытые дебаты в Совете Безопасности по Ближнему Востоку. Это регулярное заседание, его проведение было запланировано заранее. Но теперь, конечно, оно приобрело дополнительную важность"
– Полянский
Кроме того, на предстоящую неделю запланирована спецсессия Генассамблеи ООН по Палестине.
Напомним, в среду 18 октября было проведено заседание Совбеза организации, посвященное Газе. Оно завершилось без принятия резолюции из-за использования США права вето.