Совбез ООН обсудит ситуацию в Сирии 17 июля

Совет Безопасности ООН проведет заседание 17 июля. На нем будет подниматься ситуация в Сирии. Встреча пройдет в 22:00 мск.
Совет Безопасности ООН 17 июля организует заседание, сообщает постпредство Сирии при всемирной организации.
Отмечается, что встреча Совбеза ООН будет посвящена ситуации в Арабской Республике. В постпредстве уточнили, что заседание пройдет завтра вечером.
При этом стоит добавить, что встречи СБ традиционно проводятся во второй половине дня, в 15:00 по местному времени (22:00 мск).