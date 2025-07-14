Вестник Кавказа

Совбез ООН обсудит ситуацию в Сирии 17 июля

Здание ООН в Нью-Йорке
© Фото: Динара Хаирова
Совет Безопасности ООН проведет заседание 17 июля. На нем будет подниматься ситуация в Сирии. Встреча пройдет в 22:00 мск.

Совет Безопасности ООН 17 июля организует заседание, сообщает постпредство Сирии при всемирной организации.

Отмечается, что встреча Совбеза ООН будет посвящена ситуации в Арабской Республике. В постпредстве уточнили, что заседание пройдет завтра вечером.

При этом стоит добавить, что встречи СБ традиционно проводятся во второй половине дня, в 15:00 по местному времени (22:00 мск).

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