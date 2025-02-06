Сотрудника казначейства заподозрили во взяточничестве в Дагестане

Уголовное дело завели в Дагестане на сотрудника местного казначейства. Его подозревают в вымогательстве и получении взятки.
В Дагестане задержан сотрудник отдела управления Федерального казначейства по республике. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 7 марта в Telegram-канале СУ СКР по РД.
Мужчину подозревают в вымогательстве и получении взятки. По данным следствия, он вымогал денежные средства у главы села.
Подозреваемый, получив из администрации одного из сел Левашинского района пакет документов на оплату дорожно-строительных работ по ремонту дорог, (...) потребовал от главы села передать ему взятку за проведение операции по перечислению денежных средств"
– СУСК
Получив деньги, казначей потратил их на личные нужды.