Сотрудника казначейства заподозрили во взяточничестве в Дагестане

Уголовное дело завели в Дагестане на сотрудника местного казначейства. Его подозревают в вымогательстве и получении взятки.

В Дагестане задержан сотрудник отдела управления Федерального казначейства по республике. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 7 марта в Telegram-канале СУ СКР по РД.

Мужчину подозревают в вымогательстве и получении взятки. По данным следствия, он вымогал денежные средства у главы села.

Подозреваемый, получив из администрации одного из сел Левашинского района пакет документов на оплату дорожно-строительных работ по ремонту дорог, (...) потребовал от главы села передать ему взятку за проведение операции по перечислению денежных средств"

– СУСК

Получив деньги, казначей потратил их на личные нужды.