Сотни граждан Грузии депортируют из Польши

Польша депортирует сотни грузинских граждан. Они обвиняются в том, что занимаются преступной деятельностью.

Власти Польши намерены депортировать сотни граждан Грузии за то, что они занимались преступной деятельности. Об этом сообщил глава МВД Польши Томаш Семоняк после "миграционного саммита".

"У нас имеется проблема с преступностью среди граждан Грузии: сотни из них удаляются из Польши потому, что ведут преступную деятельность"

– польский министр

При этом он не стал уточнять, сколько именно граждан подлежит депортации и в каких преступлениях они были замешаны.