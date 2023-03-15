Сотни человек пострадали на Чахаршанбе-Сури перед Новрузом в Иране – есть жертвы

Празднование Чахаршанбе-Сури в Иране (Огненная среда, отмечается перед Новрузом) стало причиной госпитализации сотен жителей страны. В результате есть и погибшие. ЧП связано с древней традицией прыжков через костры.

Примерно 330 иранцев пострадали во время празднования Чахаршанбе-Сури перед Новрузом в Иране, есть и погибшие – их число, по разным данным, составляет порядка 10 человек, передает Tasnim.

Все эти инциденты произошли в период с 20 февраля по 11 марта.

Уточняется, что около половины пострадавших – более 150 человек – получили ожоги. Почти 86 человек проходят лечение в больницах, 11 человек – в отделениях интенсивной терапии.

По информации ISNA, которое ссылается на представителя полиции Ирана Саида Монтазера оль-Махди, во время празднований погибли десять человек. Он также уточнил, что большинство раненых, а именно порядка 70%, – это несовершеннолетние.

Полицейский также уточнил, что за эти три недели было найдено свыше 10 т легковоспламеняющихся веществ.

Новруз в Иране 2024

Новый год в Иране наступает 21 марта, в день весеннего равноденствия. Этот древний праздник называется Новруз. Он знаменует приход весны и нового года. Празднуют Новруз в Иране в течение двух недель.

В преддверии Новруза отмечается Чахаршанбе-Сури, то есть Красная среда. По всей стране на улицах жгут костры, через которые нужно перепрыгнуть, чтобы очиститься перед новым годом и оставить в огне все прошлогодние печали и беды.

Новруз отмечается не только в Иране: его празднуют иранские и тюркские народы. Широко праздник отмечается, в частности, в Азербайджане.