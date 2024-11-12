Состав коллегии для избрания президента утвердили в Грузии

В Грузии утвержден состав Избирательной коллегии, которая определит, кто станет новым президентом страны. Она состоит из трех сотен человек.

Центризбирком Грузии утвердил состав коллегии выборщиков для избрания президента.

Главу государства определит Избирательная коллегия из 300 человек, состоящая из 150 парламентариев, 109 представителей самоуправления, 21 член Верховного Совета Аджарской автономной республики и 20 членов ВС автономной республики Абхазия.

Напомним, выборы президента в республике намечены на следующую субботу, 14 декабря. Его инаугурация состоится 29 декабря. Главу государства изберут на 5 лет.