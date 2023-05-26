Сошедший с гор сель частично перекрыл дорогу в Нижнем Чегеме

Опубликовано: 19:39, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня днем из-за дождей, обрушившихся на регион, в кабардино-балкарском селе Нижний Чегем в Чегемском районе сошел селевой поток, который частично перекрыл проезжую часть дороги.

Из-за сильных дождей сегодня на участке дороги "Чегем-II - Эльтюбю" в Чегемском районе Кабардино-Балкарии сошел селевой поток, сообщает пресс-служба правительства КБР.

В результате схода селя никто не пострадал, однако стихия частично перекрыла проезжую часть дороги в Нижнем Чегеме, размыв откосы земельного полотна, - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Специалисты уже приступили к расчистке и восстановлению дороги, пока движение по ней идет в реверсивном режиме.

Напомним, в республике действует экстренное предупреждение ГУ МЧС России по КБР о сильных осадках в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с, прогнозируемых в республике 24-26 мая. Неблагоприятный погодный прогноз продлен еще на три дня - 27-29 мая.