Дожди могут вызвать сели и подтопления в Сочи

Опубликовано: 18:15, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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По прогнозам синоптиков Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предстоящие выходные будут дождливыми, а в горах возможен и мокрый снег, поэтому в Сочи прогнозируют подъем уровня рек и сход селей.

Подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок прогнозируется в Сочи, возможен сход селевых потоков, сообщает пресс-служба города-курорта в своем Telegram-канале.

Сегодня ночью и в первой половине субботы в Сочи будет действовать штормовое предупреждение в части выпадения большого количества осадков, вероятен подъем уровня рек до неблагоприятных отметок, отметил начальник управления гражданской обороны и защиты населения городской администрации Дмитрий Зенцов, передает "Интерфакс".

Еще одно опасное явление, которое могут спровоцировать затяжные дожди – это сход селевых потоков, поэтому все оперативные службы приведены в режим повышенной готовности, добавил чиновник.