Шольц проиграл выборы в Бундестаг

Парламентские выборы 2025 завершились в Германии, и уже известны первые результаты. Партия нынешнего канцлера Олафа Шольца СДПГ проигрывает сразу двум соперникам: консерваторам ХДС/ХСС и АдГ.

Голосование на выборах в Бундестаг окончилось в Германии. Бюллетени еще не посчитаны, но, по данным экзит-полов, партия действующего канцлера Олафа Шольца потерпела поражение.

Лидирует, если судить по опросам, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, сокращенно ХДС/ХСС. За него отдали голоса почти 30% избирателей. На втором месте "Альтернатива для Германии" (АдГ): число сторонников этой партии выросло практически вдвое по сравнению с прошлыми выборами и составило 19,5%.

Партия Шольца (Социал-демократическая партия Германии) стала третьей, заручившись поддержкой всего 16% избирателей. До такого уровня СДПГ не опускалась еще ни разу в своей истории.

Наверняка в Бундестаг проходят "Зеленые" (13,5%) и Левая партия (8,5%). Кроме того, избирательный барьер могут пройти "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (BSW) и Свободная демократическая партия. По данным экзит-полов, их поддержали 4,7% и 4,9% проголосовавших.

Заявление Шольца

Олаф Шольц уже прокомментировал первые результаты. Политик признал, что его партия проиграла. Результат, показанный ею на выборах-2025, он оценил как горький. Политик подчеркнул, что ответственность как за победу в 2021 году, так и за проигрыш в этот раз лежит на нем.

Кроме того, Шольц поздравил Фридриха Мерца – кандидата в канцлеры от одерживающей победу ХДС/ХСС.

Что сказал Мерц?

Победивший Мерц констатировал, что консерваторы взяли верх над всеми остальными соперниками. Он озвучил ключевой приоритет для партии на данный момент – это максимально оперативное формирование полноценного правительства. Мерц убежден, что затягивать с этим возможности, так как необходимо решать внешние по отношению к Германии вопросы.

В то же время, политик признал, что создать кабмин будет непростой задачей. Напомним, что АдГ считается нерукопожатной, и к сотрудничеству с ней не готов практически никто. Консерваторы также не намерены вести совместную работу с Левой партией.