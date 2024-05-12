Вестник Кавказа

Шойгу будет отвечать за работу по развитию ОПК

Шойгу будет отвечать за работу по развитию ОПК
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Около месяца Шойгу стал секретарем Совбеза. Сегодня экс-руководитель оборонного ведомства был назначен ответственным за работу в сфере ОПК.

Сергей Шойгу будет отвечать за развитие ОПК. Об этом сказано на сайте Кремля.

На встрече с членами правительства, прошедшей 4 июня, президент РФ заметил, что кандидатура Шойгу прекрасно подходит на эту роль.

"Поскольку вопросы такие разноплановые – нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники - здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности"

– Владимир Путин

Напомним, на протяжении последних 12 лет Шойгу возглавлял Минобороны. В прошлом месяце он занял пост секретаря Совбеза.

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