Вестник Кавказа

Сочинский морпорт готов к сильному шторму

Сочинский морпорт готов к сильному шторму
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Морской порт в Сочи подготовился к сильному шторму, который прогнозируют сегодня ночью.

Сочинский морской порт усилил меры перед началом мощного шторма на Черноморском побережье. Всю ночь здесь будут дежурить аварийные бригады и устранять последствия непогоды, если таковые будут иметься. Кроме этого, администрация порта ввела специальную схему швартовки на случай шторма. 

Владельцы лодок, яхт и кораблей, пришвартованных в порту, отогнали свои судна вглубь морской гавани. 

Сегодня ночью на сочинском побережье Черного моря синоптики прогнозируют усиление ветра и волны до пяти метров в высоту. Также всю ночь на территории города-курорта будет идти сильный дождь.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1660 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы