Сочинский морпорт готов к сильному шторму

Морской порт в Сочи подготовился к сильному шторму, который прогнозируют сегодня ночью.

Сочинский морской порт усилил меры перед началом мощного шторма на Черноморском побережье. Всю ночь здесь будут дежурить аварийные бригады и устранять последствия непогоды, если таковые будут иметься. Кроме этого, администрация порта ввела специальную схему швартовки на случай шторма.

Владельцы лодок, яхт и кораблей, пришвартованных в порту, отогнали свои судна вглубь морской гавани.

Сегодня ночью на сочинском побережье Черного моря синоптики прогнозируют усиление ветра и волны до пяти метров в высоту. Также всю ночь на территории города-курорта будет идти сильный дождь.