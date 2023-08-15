Сочи стал рекордсменом по температуре морской воды

Опубликовано: 14:21, 15 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самое теплое море в середине августа можно найти в Сочи, там вода сегодня прогрета до 29 градусов. Самое прохладное море в Новороссийске - плюс 22.

Купальный сезон на российских морских курортах продолжается, на 15 августа самая теплая вода в Сочи - плюс 29.

Почти тридцатиградусная температура моря сделала Сочи лидером в рейтинге кубанских пляжных курортов. Следом идет Туапсе, там море также более чем теплое - плюс 27. Еще на два градуса ниже температура воды в Геленджике. Самые освежающие купания сейчас в Анапе, где море - 23 градуса и в Новороссийске - 22 градуса.

Теплая вода и на курортах Азовского моря: Ейска и Приморско-Ахтарск- плюс 26, Темрюк - плюс 25.

В этом году бархатный сезон на Черном море может продлится до середины октября, считают синоптики.