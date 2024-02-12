Сочи к лету откроет 14 обновленных пляжей

В Сочи стартовала подготовка к пляжному сезону. Пляжные территории проходят реновацию, к началу сезона 14 пляжей получат новый облик в едином стиле.
В Сочи 14 пляжей к началу туристического сезона откроются после масштабного обновления.
В администрации курорта сообщили, что в едином стиле перед отдыхающими предстанут к лету следующие пляжные территории:
- «Ривьера»,
- «Лазурь»,
- «Волна»,
- «Кристалл»,
- «Звездный»,
- «Морской бриз»,
- «Багратион»,
- «Лимонад»,
- «Хоста Марина»,
- «Зеленый Мыс»,
- «Касабланка».
- «Красный штурм»,
- «Огонек 2» и «Огонек 3».
В перспективе все пляжи Сочи будут максимально удобны для посетителей, в том числе для маломобильных отдыхающих, а также оформлены стильно и современно. Для этого на курорте составлен каталог оборудования и нестационарных торговых объектов.
«Пляжи - это визитная карточка любого приморского курорта. В Сочи ежегодно работают более 170 комфортабельных морских пляжей»
– администрация города