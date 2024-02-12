Вестник Кавказа
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Сочи к лету откроет 14 обновленных пляжей

Морской вокзал
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Сочи стартовала подготовка к пляжному сезону. Пляжные территории проходят реновацию, к началу сезона 14 пляжей получат новый облик в едином стиле.

В Сочи 14 пляжей к началу туристического сезона откроются после масштабного обновления.

В администрации курорта сообщили, что в едином стиле перед отдыхающими предстанут к лету следующие пляжные территории:

  • «Ривьера»,
  • «Лазурь»,
  • «Волна»,
  • «Кристалл»,
  • «Звездный»,
  • «Морской бриз»,
  • «Багратион»,
  • «Лимонад»,
  • «Хоста Марина»,
  • «Зеленый Мыс»,
  • «Касабланка».
  • «Красный штурм»,
  • «Огонек 2» и «Огонек 3».

В перспективе все пляжи Сочи будут максимально удобны для посетителей, в том числе для маломобильных отдыхающих, а также оформлены стильно и современно. Для этого на курорте составлен каталог оборудования и нестационарных торговых объектов.

«Пляжи - это визитная карточка любого приморского курорта. В Сочи ежегодно работают более 170 комфортабельных морских пляжей»

– администрация города

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