SOCAR может запустить новые проекты в Албании

Албания и Азербайджан сотрудничают в сфере газификации, обсуждаются новые проекты с участием SOCAR, рассказал замглавы Минэнерго Албании. В пятницу в Тиране пройдет саммит Европейского политического сообщества с участием Ильхама Алиева.

Замминистра инфраструктуры и энергетики Албании Чено Клоси поделился планами по расширению сотрудничества с Азербайджаном в сфере газификации.

В четверг в Албанию прибыл с визитом президент Азербайджана Ильхам Алиев, завтра в Тиране состоится шестой саммит Европейского политического сообщества.

"Газификация Албании для нас имеет большое значение. У нас очень хорошее сотрудничество с Азербайджаном, но, конечно, на данном этапе мы, скорее, получаем больше от Азербайджана, чем даем. Но в будущем, безусловно, мы будем стремиться к более равноправному обмену"

– замминистра

Он отметил, что пилотным стал проект газификации города Корча, также с SOCAR обсуждаются другие возможные направления газификации, например курортный город Влера.

"Проект газификации Корчи - это первый проект, но, конечно, мы уже ведем переговоры о других направлениях сотрудничества, таких как добыча нефти, upstream и downstream-сектора, поскольку, у нас есть и другие стратегические партнеры в этой области. Мы рассматриваем Азербайджан как страну с огромным опытом в этой отрасли"

– замминистра

Клоси добавил, что в Албании рассматривают Азербайджан как одного из самых близких стратегических партнеров, особенно в энергетическом секторе.