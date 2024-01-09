Снежная стихия сковала небо Петербурга

Минувшей ночью в Санкт-Петербурге разбушевалась непогода: снежные заряды сопровождал сильный ветер, из-за чего фактически приостановила работу воздушная гавань Северной столицы.

Из-за разгула снежной стихии и сильного ветра петербургский аэропорт Пулково практически остановил свою работу – 18 самолетов, летевших в Санкт-Петербург, были направлены на запасные аэродромы из-за непогоды, сообщает в своем Telegram-канале Северо-Западная транспортная прокуратура.

"Сегодня из-за погодных условий аэропорт Пулково приостановил работу на отправку и прием авиарейсов до улучшения ситуации. Восемнадцать самолетов, следующих в Санкт-Петербург, направлены на запасные аэродромы. Из Пулково на вылет задержаны рейсы в Екатеринбург, Москву, Казань, Красноярск, Нижневартовск, Новосибирск, Пермь, Сургут, Уфу и Челябинск"

- Северо-Западная транспортная прокуратура

Управляющая компания аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" ранее информировала о том, что в Петербурге до 6 утра прогнозируется штормовой ветер, из-за чего прибытие и вылет рейсов задерживаются. Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов по фактической погоде.