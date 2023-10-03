СМИ: Турция начала масштабную операцию против боевиков РПК

Опубликовано: 9:26, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турецкие силы безопасности проводят масштабную операцию против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана, которая проходит в 18 провинциях страны, пишет газета Yeni Şafak.

В 18 провинциях Турции проходит масштабная контртеррористическая операция против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) под кодовым названием "Герои", уже задержано 90 подозреваемых, пишет проправительственная газета Yeni Şafak.

"Национальная разведывательная организация и силы безопасности начали операцию "Спящая ячейка" в 18 провинциях с центром в Шанлыурфе против сепаратистской террористической организации PПK. Уже задержано около 90 подозреваемых"

- газета Yeni Şafak

В операции задействовано более 13 тыс сотрудников служб безопасности, - сообщил в своем аккаунте в соцсети X глава МВД Турции Али Ерликая.

"По состоянию на 08:30 по всей Турции было проведено 466 контртеррористических операций… В рамках операции "Герои" было задержано 12 членов террористических организаций в Мерсине, Ване, Шанлыурфе, Мардине и Айдыне. Не менее 55 подозреваемых в терроризме были задержаны в ходе операций в Диярбакыре, Газиантепе, Стамбуле, Бурсе, Батмане, Денизли, Адане, Кайсери, Анталье, Конье, Ыспарте и Коджаэли"

- Али Ерликая

Напомним, в минувшее воскресенье возле здания МВД страны в центре Анкары прогремел взрыв - один террорист подорвал себя, другой был нейтрализован. Ответственность за попытку теракта взяла на себя РПК.