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РПК планировала взорвать в Анкаре 10 кг гексогена

Выставка агентства ANAMA
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Боевики РПК намеревались взорвать у здания МВД в Турции более 10 кг взрывчатки. Кроме того, они привезли с собой стрелковое оружие, гранаты и противотанковый гранатомет.

Турецкая полиция отчиталась о первых итогах расследования попытки теракта у здания МВД Турции в Анкаре. Взрывное устройство, приведенное в действие одним из двоих боевиков Рабочей партии Курдистана, не было единственным – террористы принесли с собой почти 10 кг взрывчатки.

Уточняется, что в машине боевиков было найдено 9,7 кг взрывчатого вещества типа C4 (в основе – гексоген). Кроме того, они привезли с собой целый арсенал оружия:

  • противотанковый гранатомет;
  • автомат Калашникова;
  • ружье M4;
  • пистолеты "Глок" и "Блоу";
  • три гранаты.

Напомним, что утром в Анкаре двое попытались прорваться к зданию МВД Турции. В ходе атаки один из нападавших совершил самоподрыв, а другой был ликвидирован полицией. Двое сотрудников турецкой полиции отделались незначительными ранениями.

Возле здания МВД Турции прогремел мощный взрыв

Возле здания МВД Турции прогремел мощный взрыв

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