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СМИ: Турция активизирует восстановление зерновой сделки

СМИ: Турция активизирует восстановление зерновой сделки
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Власти Турции продолжат консультации для восстановления зерновой сделки с участием российской стороны.

Анкара будет добиваться возобновления черноморской зерновой инициативы, в том числе, планируется проведение консультаций перед Генассамблеей ООН, которая начинается 19 сентября.

«До [недели высокого уровня] Генассамблеи ООН еще остается немного времени. Есть намерение сильно активизировать контакты как с ООН, так и со всеми сторонами зерновых договоренностей. <...> Речь сейчас идет принципиально о возрождении сделки с участием России»

– диписточник ТАСС  в Анкаре

Далее собеседник агентства отметил, что планируются переговоры, в том числе, на высшем уровне. Далее он напомнил слова главы турецкого государства, напомнившего о том, что российская сторона не должна быть исключена из процесса.

Планируется, что Анкара обратится с просьбой в ООН оформить новое письмо для Москвы с конкретными предложениями по сделке.  

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