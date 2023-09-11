СМИ: Турция активизирует восстановление зерновой сделки

Опубликовано: 11:07, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Турции продолжат консультации для восстановления зерновой сделки с участием российской стороны.

Анкара будет добиваться возобновления черноморской зерновой инициативы, в том числе, планируется проведение консультаций перед Генассамблеей ООН, которая начинается 19 сентября.

«До [недели высокого уровня] Генассамблеи ООН еще остается немного времени. Есть намерение сильно активизировать контакты как с ООН, так и со всеми сторонами зерновых договоренностей. <...> Речь сейчас идет принципиально о возрождении сделки с участием России»

– диписточник ТАСС в Анкаре

Далее собеседник агентства отметил, что планируются переговоры, в том числе, на высшем уровне. Далее он напомнил слова главы турецкого государства, напомнившего о том, что российская сторона не должна быть исключена из процесса.

Планируется, что Анкара обратится с просьбой в ООН оформить новое письмо для Москвы с конкретными предложениями по сделке.