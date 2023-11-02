СМИ: Париж предлагает свои истребители Токаеву и Мирзиееву

Франция работает над формированием в Центральной Азии рынка сбыта ее военной продукции – она хочет, чтобы Казахстан и Узбекистан покупали французские истребители.

Французские СМИ, ссылаясь на собственные источники, раскрыли ранее неизвестный смысл визитов президента Эммануэля Макрона в Казахстан и Узбекистан – Париж заинтересовался не только импортом казахского и узбекского урана, но и экспортом в эти постсоветские республики своего оружия.

Речь идет о наиболее дорогостоящей продукции – боевой авиации марки Rafale, производимой предприятием Dassault Aviation. Так, газета Tribune пишет, что предприятие энергично исследует рынки сбыта вооружений в Центральной Азии и заинтересована в том, чтобы Астана и Ташкент заключили контракты на поставки французских истребителей.

Таким образом может быть налажена выгодная для Франции схема: Казахстан и Узбекистан продают остро необходимый французским АЭС уран, а взамен покупают у нуждающейся в сбыте французской военной компании боевую авиацию.

Источники утверждают, что Казахстан выглядит более перспективным покупателем, чем Узбекистан, при этом пока нет никакой информации о хотя бы интересе обоих республик к истребителям из Франции, сконструированным под стандарты НАТО.