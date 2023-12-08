СМИ: крупные полицейские чины Армении ответят за "крышевание" лесорубов

Армянским СМИ стали известны подробности задержания начальника полиции Гориса и заместителя начальника полиции Капана.

Крупные полицейские чины армянских Гориса и Капана устроили "свой маленький бизнес", покрывая "черных" лесорубов, безжалостно вырубающих леса Сюника, пишет армянская газета "Жоховурд".

В рамках уголовного дела о незаконной массовой вырубке деревьев, которое возбудили армянские правоохранители, накануне были задержаны начальник полиции Гориса и заместитель начальника полиции Капана, они уже доставлены в Ереван, передает Sputnik Армения.

Как стало известно корреспондентам издания, полицейские чиновники "крышевали" незаконную вырубку леса – это выяснилось по итогам оперативных мероприятий, проведенных Антикоррупционным комитетом в Сюникской области.

Теперь начальнику горисского управления МВД Мушегу Геворгяну и заместителю начальника капанского управления МВД Вагаршаку Гиносяну предстоит ответить на "неудобные" вопросы правоохранителей, и скорее всего – в суде. Всего в рамках уголовного производства задержаны около 10 человек, - пишет издание.