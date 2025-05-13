СМИ: ЕС имеет трудности с отказом от российских энергоресурсов

Портал Euractiv утверждает, что Евросоюз сталкивается с серьезными трудностями в отказе от энергоресурсов из России. Часть стран ЕС продолжают закупать уран для своих АЭС.

Страны Евросоюза сталкиваются с серьезными трудностями на пути к полному отказу от российских энергоресурсов, намеченному на 2027 год, согласно данным портала Euractiv.

Он утверждает, что некоторые страны ЕС до сих пор покупают российский уран для своих АЭС. Зависимость обусловлена как существующей инфраструктурой, так и политическими причинами. Речь идет о блокировки Словакией и Венгрией нового пакета санкций против РФ, отмечает издание.

По информации Euractiv, в 2024 году ЕС потратил 22 млрд евро на закупку российского ископаемого топлива, что лишь на 1% меньше показателей 2023 года.

Стоит отметить, что с января по апрель 2025 года ЕС приобрел российский газ на 5,4 млрд евро, что на 17% больше, чем за такой же период предыдущего года.