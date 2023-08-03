Смертельное ДТП произошло в Кизляре

Опубликовано: 21:10, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МВД Дагестана

Вечером в четверг в Дагестане случилось смертельное ДТП. Три человека умерли в результате столкновения легковушки с "Камазом".

Автомобильная авария со смертельным исходом произошла в городе Кизляр сегодня вечером.

МВД Дагестана сообщает, около 18.30 на дороге столкнулись автомобиль Dodge и "Камаз". Легковой автомобиль на скорости заехал под грузовик.

"В результате автомобильной аварии водитель Dodge и двое его пассажиров, в том числе ребенок, от полученных травм скончались на месте происшествия"

– МВД