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Смертельное ДТП произошло в Кизляре

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© Фото: МВД Дагестана
Вечером в четверг в Дагестане случилось смертельное ДТП. Три человека умерли в результате столкновения легковушки с "Камазом".

Автомобильная авария со смертельным исходом произошла в городе Кизляр сегодня вечером.

МВД Дагестана сообщает, около 18.30 на дороге столкнулись автомобиль Dodge и "Камаз". Легковой автомобиль на скорости заехал под грузовик.

"В результате автомобильной аварии водитель Dodge и двое его пассажиров, в том числе ребенок, от полученных травм скончались на месте происшествия"

– МВД

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