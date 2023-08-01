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Водители двух ВАЗов погибли в ДТП в Дагестане

Водители двух ВАЗов погибли в ДТП в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Рискованный маневр на дороге погубил трех жителей Дагестана. Пассажир одного из авто сейчас в больнице. По факту проводится проверка.

Проживающие в Дагестане водители двух ВАЗ-2106 стали жертвами автоаварии в Хасавюртовском районе республики. Жертвой аварии также стал один из пассажиров авто. Один пассажир был госпитализирован, сейчас за его жизнь борются врачи. Причина аварии банальна – один из участников движения выехал на «встречку».

«На автодороге Хасавюрт – Гребенская, в Хасавюртовском районе, местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-211440, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением жителя Хасавюртовского района»

– пресс-служба МВД республики.

По факту продолжается проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

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