Водители двух ВАЗов погибли в ДТП в Дагестане

Опубликовано: 20:26, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рискованный маневр на дороге погубил трех жителей Дагестана. Пассажир одного из авто сейчас в больнице. По факту проводится проверка.

Проживающие в Дагестане водители двух ВАЗ-2106 стали жертвами автоаварии в Хасавюртовском районе республики. Жертвой аварии также стал один из пассажиров авто. Один пассажир был госпитализирован, сейчас за его жизнь борются врачи. Причина аварии банальна – один из участников движения выехал на «встречку».

«На автодороге Хасавюрт – Гребенская, в Хасавюртовском районе, местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-211440, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением жителя Хасавюртовского района»

– пресс-служба МВД республики.

По факту продолжается проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.