Вестник Кавказа

Служба доходов Грузии рассказала о зарплатах в стране

Служба доходов Грузии рассказала о зарплатах в стране
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Средняя месячная зарплата работников по найму в Грузии составляет 2 044,9 лари – это почти в 10 раз выше прожиточного минимума, при том что максимальные зарплаты гораздо выше.

Средняя месячная зарплата в Грузии во II квартале текущего 2024 года по сравнению с тем же периодом минувшего 2023 года выросла на 11,1% (на 200 лари) и составила 2 004,9 лари, сообщает сайт Службы доходов Грузии.

Конечно, такие зарплаты в стране получают далеко не все – так, на 1 сентября 2024 года зарплату меньше 1 тыс лари получали 276,2 тыс человек, у 70,1 тыс она колебалась в пределах от 1 до 1,2 тыс лари, а зарплату от 1,2 до 2,4 тыс лари получало 305,2 тысячи работников, передает Sputnik Грузия.

Прожиточный минимум в стране на сегодняшний день составляет 249,7 лари на одного человека, хотя 15,7 тыс работников получают больше 12 тыс лари в месяц, а у 904 человек ежемесячные зарплаты превышают 50 тыс лари.

(1 лари = 33,79 рубля)

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