Словакия намерена договориться с ЕК о поставках российского газа до 15 июля

Братислава хочет достичь договоренностей с Еврокомиссией, которые помогли бы избежать последствий принятия новых антироссийских санкций, касающихся ограничения на ввоз энергоресурсов из РФ в ЕС. Срок – следующий вторник.

Словакия ожидает, что до 15 июля сможет договориться с Еврокомиссией о соглашении, которое помогло бы избежать негативных последствий от запрета на ввоз российских энергоресурсов в ЕС, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

"В разговоре с премьер-министром Польши я сообщил, что до вторника мы хотим достичь соглашения. Мы хотим найти какое-то решение"

- Роберт Фицо

Напомним, что Евросоюз в очередной раз не смог принять 18-й пакет антироссийских санкций из-за позиции Словакии. Страна не намерена допускать принятия новых ограничений в отношении РФ до тех пор, пока ЕС не продумает возможные компенсации.

Стоит отметить, что контракты Словакии с РФ о закупке газа действуют до 2034 года. Сейчас он поступает через Турцию.