Уиткофф предложил отменить санкции против российской энергетики

В администрации США продолжаются споры о санкциях в отношении России. За ослабление ограничительных мер выступает спецпосланник американского лидера.

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф выступает за то, чтобы отменить санкции с российской энергетики. Об этом сообщают информированные источники газеты Politico.

По их данным, в администрации Дональда Трампа в настоящее время идут споры по поводу дальнейшего развития торгового взаимодействия с Россией.

За отмену ограничительных мер выступает Стив Уиткофф, глава же МВД Даг Бургум придерживается альтернативной точки зрения. Он выступает за то, чтобы вытеснить Москву и за счет этого увеличить американский экспорт.

Напомним, в мае лидеры США и России провели телефонный разговор, после которого Дональд Трамп заявил, что РФ хочет начать масштабную торговлю с США после разрешения украинского конфликта.

Какие санкции могут отменить США?

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какие антироссийские санкции в сфере энергетики могли бы отменить США в обозримой перспективе.

"Если довериться информации, что США действительно обсуждают возможность ослабления санкционного давления на РФ в энергетическом секторе, то единственный реалистичный вариант – это снятие санкций в отношении ядерной энергетики. Согласно анализу Бориса Марцинкевича ситуации в мировой атомной отрасли, США и Европа, введя санкции против России в атомной отрасли, оказались на пороге дефицита мощностей по обогащению урана. Если этот анализ верен, то администрации США надо с этим что-то делать – а именно восстанавливать отношения с РФ в ядерной отрасли", – сказал он в первую очередь.



"Такое снятие санкций могло бы хорошо быть воспринято в России как мощный сигнал о том, что за этим может последовать что-то еще. Для США снятие такого рода санкций и выдача различного рода послаблений в атомной области позволили бы частично решить собственные объективно существующие проблемы и вместе с тем позволить себе надолго отложить тему санкций в диалоге с Россией", – добавил Александр Фролов.

"Разумеется, возможно снять санкции с наших международных проектов или ввести временный мораторий на их применение. Было ведь приостановлено действие санкций в отношении Газпромбанка в той части, которая позволяет Венгрии сотрудничать с Российской Федерацией в области энергетики. Такого рода приостановка санкционных ограничений в банковской сфере могла бы быть распространена и дальше. Опять же, это никоим образом не скажется на экономике самих США, да и по большому счету не окажет значимого воздействия на текущую международную обстановку", – отметил экономист.

"Такая практика станет продолжением той политики, которая велась при президенте Джозефе Байдене, когда санкции вводились, но параллельно с этим выдавались генеральные лицензии в рамках которых можно было продолжать ту деятельность, которая велась ранее, то есть лицензии по сути приостанавливали действия санкций. И такого рода действия по большому счету ничего не меняют в текущем положении вещей, разве что в политическом плане могут быть восприняты как тот самый мощный сигнал", – заявил Александр Фролов.

Какие санкции не будут снимать США?

Российским углеводородам смягчения санкционного режима ожидать не приходится. "Я сомневаюсь, что сейчас возможно снятие американских санкций, связанных с морскими перевозками российской нефти, а также связанных с российским углем и российским газом. В нефтяной сфере эти санкции не оказывают негативного воздействия на сами США, а ограничения, связанные с газом и углем были введены для количества, потому что США не импортировали ни наш газ, ни наш уголь за очень-очень редким исключением, которое ничего не меняло в общей картине", – пояснил экономист.

"Большой фантазией был бы сценарий, когда США приостанавливают действие санкций, касающихся российской нефти, чтобы вызвать панику на рынке и ожиданий перепроизводства для сбивания цен. Для США это бессмысленно, ведь у такого рода снятия санкций будет лишь ограниченный эффект на рынок – его парирует сама Россия заявлением, что вместе с партнерами по ОПЕК+ она продолжит следить за объемами нефтедобычи и не допустит перепроизводства. Поэтому в этой сфере снятие каких-либо санкций вряд ли реалистично", – подчеркнул он.

Зачем США говорить о снятии санкций?

Александр Фролов обратил внимание, что заявление Уиткоффа может быть нацелено не на Россию, а на Евросоюз. "За последние лет 20 накопилось множество противоречий между США и Евросоюзом, обострившихся в ходе кризисов, с которыми сталкивалась мировая экономика. Сейчас мы стоим на пороге очередного кризиса. Такого рода заявления могут быть частью политических игр вокруг отношений США и Европы: "Вы не хотите идти на уступки? Тогда мы с России будем снимать санкции и будем с ней напрямую взаимодействовать, без вас. Мы через Россию с Китаем еще договоримся, а вы останетесь в стороне". Вполне реалистичный мотив для заявления Уиткоффа", – сообщил эксперт.

"Важно, что материал со словами Уиткоффа опубликован в Politico, "боевом рупоре" Еврокомиссии. Через Politico странно США обращаться к России – нет, это скорее обращение к Европе. Конечно, нельзя исключать и того, что это России подмигивают с намеком на некие большие обстоятельства. Однако я бы предпочел исходить из того, что никакого снятия санкций не будет – нужно так выстраивать свою политику, чтобы исключить сценарий "снятие санкций" из российских прогнозов. Если их снимут или приостановят действие, то хорошо, но готовиться надо к тому, что санкции будут всегда. Не факт, что они действительно будут всегда, но к этому надо быть готовым", – заключил Александр Фролов.