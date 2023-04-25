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Слова жены Пашиняна об 11 тысячах дезертиров подтвердила прокуратура Армении

Слова жены Пашиняна об 11 тысячах дезертиров подтвердила прокуратура Армении
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Озвученная Анной Акопян цифра в 11 тыс дезертиров, вызвавшая резонанс в Армении, оказалась истинной. Эти данные подтвердила Генпрокуратура страны.

Слова Анны Акопян об 11 тыс дезертиров среди военных ВС РА и добровольцев во время Второй Карабахской войны прокомментировали в Генпрокуратуре Армении.

В надзорном ведомстве пояснили, что с 27 сентября 2020 года, когда началась Отечественная война Азербайджана, и по 24 марта 2021 года, когда было отменено военное положение, было открыто 1786 уголовных дел по статьям о дезертирстве, уходе в "самоволку" и отказе от службы. Их фигурантами стали 10 687 человек.

На этапе предварительного следствия ряд дел были объединены, так что сейчас их насчитывается 226.

Обвинения в данный момент предъявлены 132, 180 и 444 лицам, передает Sputnik Армения.

До стадии передачи в суд дошли 118 уголовных дел против 143 человек. Из них суд уже рассмотрел 58 дел против 64 фигурантов, соответствующие судебные акты уже оформлены. Остальные 60 дел в отношении 79 человек разбираются в суде.

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