Сломанное колесо привело к смерти в ДТП в Армении

Авария с летальным исходом произошла в Котайкской области. По данным армянских СМИ, машина вылетела с трассы. Предварительно установлена причина автокатастрофы – ей стала техническая неисправность автомобиля.

Смертельное ДТП случилось в среду в Котайкской области, о трагедии пишут армянские СМИ.

Местом печальных событий стала трасса Ереван-Севан, а именно село Ахавнадзор. Водитель, мужчина 59 лет, ехал по трассе на Volkswagen. В какой-то момент транспортное средство вылетело с дороги и упало в поле.

Автолюбитель был ранен, его нашли рядом с машиной. Пострадавший на скорой был отправлен в больницу, но умер в пути.

Предварительно названа причина аварии – это неисправность колеса. Кроме того, мог сыграть свою роль и непристегнутый ремень безопасности.