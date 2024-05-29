Вестник Кавказа

Сломанное колесо привело к смерти в ДТП в Армении

Сломанное колесо привело к смерти в ДТП в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авария с летальным исходом произошла в Котайкской области. По данным армянских СМИ, машина вылетела с трассы. Предварительно установлена причина автокатастрофы – ей стала техническая неисправность автомобиля.

Смертельное ДТП случилось в среду в Котайкской области, о трагедии пишут армянские СМИ.

Местом печальных событий стала трасса Ереван-Севан, а именно село Ахавнадзор. Водитель, мужчина 59 лет, ехал по трассе на Volkswagen. В какой-то момент транспортное средство вылетело с дороги и упало в поле.

Автолюбитель был ранен, его нашли рядом с машиной. Пострадавший на скорой был отправлен в больницу, но умер в пути.

Предварительно названа причина аварии – это неисправность колеса. Кроме того, мог сыграть свою роль и непристегнутый ремень безопасности.

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